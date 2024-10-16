Самедов рассказал, как прошел стажировку в «Спартаке»

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака» по футболу Александр Самедов высказался по итогам стажировки у главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

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«Прошёл стажировку, она продолжалась три дня. Я очень благодарен «Спартаку», тренерскому штабу команды за то, что пошли навстречу. За три дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня, увидел интересный тренировочный процесс, мне всё очень понравилось. Опять же, это было нужно для лицензии, так что удалось почерпнуть для себя, что в команде у Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда», — приводит слова Самедова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Деян Станкович работает главным тренером «Спартака» с лета этого года. Москвичи занимают шестое место в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 11 туров. Самедов во время профессиональной карьеры футболиста представлял такие команды, как «Локомотив», «Спартак», «Москва», «Динамо», «Крылья Советов». Также бывший полузащитник выступал за сборную России. После завершения карьеры игрока Самедов получил назначение на должность селекционера в молодёжный департамент московского «Локомотива». 2 июня 2022 года Александр занял должность селекционера в воронежском «Факеле».