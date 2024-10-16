Виллиан Жозе мог перейти в ЦСКА вместо «Спартака».

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1 июля «Спартак» купил 32-летнего форварда у «Бетиса» за 1,4 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов. Позже стало известно, что у новичка красно-белых есть проблемы с лишним весом, он занимался индивидуально на велотренажере.

Виллиан Жозе провел 6 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. Он забил 1 гол в 3 матчах Фонбет Кубка России.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил в сентябре: «Ожидали, что Жозе начнет сезон лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул».

Как сообщает «Чемпионат», переход Виллиана – личная инициатива Амарала после того, как подписать Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» оказалось невозможно. Португалец гордился переходом Жозе и считал, что ему удалось привезти качественного игрока за небольшие деньги.

При этом год назад бразильца предлагали ЦСКА. Но московский клуб отказался от трансфера, посчитав, что форвард не усилит команду.

Утверждается, что «Спартаку» в конце летнего трансферного окна предложили вариант с Саулем Гуарирапой, так как Жозе не устраивал тренера Деяна Станковича. Со «Спартаком» представители футболиста «Сочи» договорились, однако Амарал переход заблокировал, и венесуэльский нападающий отправился в ЦСКА.

Амарал провел много разговоров с Виллианом о его плохой форме, потому что чувствует ответственность за свое решение.