«Урал» обыграл «Сокол» в матче Кубка России по футболу

Саратовский «Сокол» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 1/16 финала плей-офф Кубка России по футболу.

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Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Евгения Аверьянова. В составе победителей отличились Илья Порохов (3-я минута), Илья Ишков (30-я), Тимур Аюпов (64-я).

У проигравших отличился Артём Максименко (82-я). В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты: «Уфа» — «Шинник» — 0:1, «Амкар» — «Композит» — 1:0.

Соперники команд определятся по итогам жеребьевки.