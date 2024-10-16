Cторона Мбаппе подаст жалобу на клевету в адрес игрока

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету в адрес французского форварда. По словам юриста, этого не было сделано до сих пор, потому что она ждёт получения дополнительной информации о расследовании.

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«Это единственная причина, по которой жалоба ещё не подана, поскольку мы всё ещё не знаем, будет ли подана жалоба на самого Килиана», — приводит слова Кану-Бернар RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что шведская полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе.