Футболист Крапивников извинился перед официанткой

Российский футболист Даниил Крапивников принес цветы официантке бара, которую он ранее ударил в живот. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Как сообщает источник, Крапивников извинился перед девушкой и вручил ей цветы. Этот момент, как и сам инцидент, попал на кадры камеры видеонаблюдения, которая установлена в баре.

Помимо этого, в сети также появились кадры, на которых можно увидеть момент нападения футболиста на официантку с другого ракурса. При этом президент команды и Александр T-Killah заявил, что на самом деле Крапивников не бил девушку, а просто споткнулся о тумбу.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Крапивников ударил в живот официантку в московском баре, где спортсмен праздновал победу своей команды.