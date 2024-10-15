Спалетти указал на двойные стандарты в отношении Израиля и России

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спалетти раскритиковал участие сборной Израиля в международных турнирах. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Corriero dello Sport.

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По словам тренера, сборная Израиля не должна участвовать в международных соревнованиях, поскольку страна ведет боевые действия в секторе Газа. При этом Спалетти напомнил, что российские сборные были немедленно отстранены от таких турниров сразу после начала военных действий на Украине. По его мнению, это указывает на двойные стандарты ФИФА и УЕФА.

«Если Россию отстранили от международных соревнований немедленно, то почему УЕФА и ФИФА не сделали то же самое с Израилем, который позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и вынуждают выходить на поле против их сборной», — заявил он.

Ранее Спаллетти высказался о вернувшемся после дисквалификации Сандро Тонали.