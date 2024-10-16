«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе

Нападающий национальной команды и «Реала» Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании, которое произошло в Швеции.

© championat.com

Как сообщает журналист Ромен Молина в соцсетях, в «Реале» состоялось срочное совещание по этому поводу. В мадридском клубе обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг французского футболиста.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.