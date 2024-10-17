«Балтика» прервала беспроигрышную серию «Торпедо» из 20 матчей

Вчера, 16 октября, калининградская «Балтика» на выезде разгромила московское «Торпедо» в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 4:0. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Торпедо», которая составила 20 матчей во всех турнирах.

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В этом сезоне Мелбет Первой лиги подопечные Олега Кононова не потерпели ни одного поражения. После 14 туров команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Столько же очков у тульского «Арсенала», который располагается на первой строчке. В предыдущий раз автозаводцы проиграли в официальном матче 28 апреля 2024 года — «Торпедо» уступило подмосковным «Химкам» со счётом 1:2.