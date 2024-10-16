Чистяков: в год столетия «Зенит» обязан стать чемпионом России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что сине-бело-голубые обязаны выигрывать Российскую Премьер-Лигу в год столетия клуба.

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«Мы же в принципе здорово начали сезон. Столько побед подряд. А потом наступила небольшая расслабленность. Возможно, поверили, что серия продолжится и дальше. А расслабляться нам никак нельзя. Ведь в год столетия мы просто обязаны выиграть чемпионство», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 11 встречах. Лидирует в чемпионате «Краснодар», второе место занимает московский «Локомотив». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде. Игра состоится 18 октября, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:00 мск.