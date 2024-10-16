$97.01+0.91105.68+0.19
Войти в почту

Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат. Новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)

Томаш Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат.

В «Спартаке» ввели потолок зарплат, известна максимальная сумма
© Sports.ru

Спортивный директор московского клуба установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год», – приводит «Чемпионат» сообщение источника, знакомого с ситуацией.

После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 19 очками. Следующий матч – дома с «Краснодаром» (19 октября).

Футбол
Спартак