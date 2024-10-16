В «Спартаке» ввели потолок зарплат, известна максимальная сумма

Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат. Новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)
Томаш Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат.
Спортивный директор московского клуба установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками.
«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год», – приводит «Чемпионат» сообщение источника, знакомого с ситуацией.
После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 19 очками. Следующий матч – дома с «Краснодаром» (19 октября).
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