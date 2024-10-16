Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сможет сыграть с «Акроном»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед матчем 12-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в пятницу, 18 октября. Начало игры — в 18:00 мск.

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