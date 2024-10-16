Французский журналист Роман Молина на своем YouTube-канале заявил, что у форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе есть проблемы с психикой и алкоголем.

«Когда кто-то начинает много тусоваться и употреблять алкоголь, это редко бывает хорошим признаком. Это происходит с Килианом, Неймар вел себя так же, когда впал в депрессию», — сказал Молина.

15 октября сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании.

Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».