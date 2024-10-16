«Спартак» пытался купить Мак Аллистера

Московский «Спартак» в январе 2021 года был близок к трансферу полузащитника сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В тот период в московском клубе работал спортивный директор Дмитрий Попов. По словам источника, Мак Аллистер, выступавший тогда за «Брайтон», был готов к переходу, но сделка сорвалась, поскольку «Спартак» не смог договориться с английским клубом.

В 2022 году Мак Аллистер выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины, а летом 2023-го перешёл из «Брайтона» в «Ливерпуль». Действующий контракт аргентинского хавбека с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2028 года.