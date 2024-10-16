Кавазашвили рассказал, сможет ли Максименко заиграть в Европе

Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР и бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах развития футбольной карьеры вратаря красно-белых Александра Максименко.

© ФК "Спартак"

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Максименко в ближайшие годы переедет играть в команду одного из европейских чемпионатов.

«Кафанов сказал в теории своё мнение. Другой специалист назовёт, например Латышонка или Лантратова. Кафанов — уважаемый тренер национальной сборной, раз он так сказал, значит он верит в Максименко. Верю ли я в то, что Максименко заиграет в каком-нибудь клубе в Европе? Выше я уже назвал очень приличных вратарей чемпионата России», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Максименко воспитанник академии столичного «Спартака». С основной командой он подписал контракт в 2018 году. Текущий контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня следующего года. На сегодняшний день портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Максименко выступил за «Спартак» в 11 матчах чемпионата России. Пропустил 9 голов и в 6-ти играх оставил ворота в неприкосновенности.