Адвокат Мбаппе рассказал о душевном состоянии футболиста после обвинений в изнасиловании
Мари‑Аликс Кану‑Бернар, адвокат французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала, что ее клиент сохраняет спокойствие после появления информации о его причастности к изнасилованию в Швеции.
Ранее издание Aftonbladet сообщило, что полиция начала расследование по делу об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в это время был Мбаппе. Подозреваемые по этому делу пока не названы. Шведское издание Expressen утверждает, что Мбаппе «обоснованно подозревают в изнасиловании».
— Он очень спокоен, потому что знает, что не делал этого. Килиан следит за развитием ситуации на расстоянии, он в некоторой степени защищен от нее. Повторюсь, ему 25 лет. В случае обвинения такого типа — даже если мы не знаем, направлено ли оно против него — СМИ, не колеблясь, заявляют, что оно направлено против него. Не могу сказать, что у него в голове, но с этим, конечно, сложно жить. Желаю ему забить как можно больше голов в следующем матче. Если речь идет о том отеле, где был Мбаппе, то тем лучше, ведь там 10 тысяч камер. Как мы убедились на примере других недавних историй, связанных со спортсменами и женщинами, благодаря камерам в отелях мы можем точно узнать, что произошло. Я не собираюсь вдаваться в теорию о том, что «ПСЖ» заинтересован в очернении имиджа Килиана. Я не сторонник теории заговора, — сказала Кану‑Бернар.