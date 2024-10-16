Адвокат Мбаппе рассказал о душевном состоянии футболиста после обвинений

Мари‑Аликс Кану‑Бернар, адвокат французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала, что ее клиент сохраняет спокойствие после появления информации о его причастности к изнасилованию в Швеции.

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Ранее издание Aftonbladet сообщило, что полиция начала расследование по делу об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в это время был Мбаппе. Подозреваемые по этому делу пока не названы. Шведское издание Expressen утверждает, что Мбаппе «обоснованно подозревают в изнасиловании».