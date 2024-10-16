Спортивный директор «Спартака» начал изучать русский язык

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал начал изучать русский язык после назначения на пост в московском клубе, сообщает «Чемпионат».

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Как утверждает источник, успехи в изучении языка у Амарала пока незначительные. Однако у португальского специалиста жена является россиянкой, что способствует изучению русского.

Амарал начал работу на посту спортивного директора «Спартака» в начале января 2024 года. В «Бенфике» специалист занимал должность старшего скаута на протяжении четырёх с половиной лет.

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Источник:Чемпионат