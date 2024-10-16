Слуцкий: Дзюба до сих пор сильнее 80% нападающих из РПЛ

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о 36-летнем нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе, с которым поддерживает дружеские отношения. Специалист считает, что Дзюба, несмотря на возраст, сильнее большинства нападающих в чемпионате России. Слуцкий не понимает, почему форвард долгое время не мог найти себе новую команду.

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