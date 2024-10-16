Слуцкий рассказал, как относится к переезду Миранчука и Чалова в слабые лиги

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, как относится к переезду Антона Миранчука и Фёдора Чалова в не самые сильные европейские лиги. Миранчук присоединился к швейцарскому «Сьону», Чалов перешёл в греческий ПАОК. Слуцкий считает, что никто не должен осуждать выбор спортсменов, которые решили попробовать свои силы за рубежом.

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