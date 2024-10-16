Стало известно, почему «Спартак» выбрал Станковича

Деян Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Одним из основных кандидатов был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо». Активнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого в частности хотел Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом. Также в листе было несколько португальских специалистов.