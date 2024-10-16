Чистяков: может, на Соболева и были обиды в «Зените», но они забыты

Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

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— Коллектив Соболева принял позитивно?

– У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024. По состоянию на сегодняшний день санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 11 встречах. Лидирует в чемпионате «Краснодар», второе место занимает московский «Локомотив». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде. Игра состоится 18 октября, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:00 мск.