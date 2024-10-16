Агент Роши заявил о готовности футболиста вернуться в РПЛ

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы бразильского игрока Педру Роши, рассказал о готовности футболиста вернуться в Россию.

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Педро Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года. Он провел 19 матчей за команду и отметился одним забитым мячом. С 2019 года футболист играл за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. В августе 2022 года Роша пополнил состав бразильской «Форталезы».

— Контракт Роши заканчивается в декабре. Он готов продолжить карьеру в РПЛ?

— Если у нас будет предложение из России, мы его рассмотрим, потому что и Педро, и его семья любят Россию и надеются однажды вернуться в Россию и РПЛ, — сказал Бернард Metaratings.ru.

На данный момент 30‑летний нападающий находится в аренде в бразильском клубе «Крисиума», соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года.