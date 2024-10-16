Появились новые подробности дела Мбаппе об изнасиловании

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, назвала подробности в деле об обвинениях в изнасиловании в адрес футболиста. Об этом пишет RMC Sport.

По ее словам, в Швеции была организована целая акция со слежкой с целью испортить репутацию футболиста.

«Подача жалобы — это одно, другое дело — освещение событий в средствах массовой информации в режиме реального времени», — подчеркнула адвокат.

Напомним, что 10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. 15 октября в СМИ появились публикации о том, что известного футболиста заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank.

Мбаппе даст показания по делу об изнасиловании

Авторы материалов отмечали, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.