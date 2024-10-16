«Тюмень» вырвала победу у «Алании» в серии пенальти матча Кубка России

Сегодня, 16 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Тюмень» и владикавказская «Алания». Игра проходила в Тюмени на стадионе «Геолог». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным. Встреча закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 0:0 (4:3 пен.) в пользу клуба из Тюмени.

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В основное время команды не смогли распечатать ворота друг друга. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Тюмень».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.