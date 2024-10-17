Футболист «Ростова» рассказал, как ему изменить неудачный сезон

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о своей игре в текущем сезоне, оценив первую часть кампании-2024/25 как неудачную для себя в личном плане.

«Я плохо начал нынешний сезон. Очень сильно переживаю по этому поводу, но меня поддерживает моя семья. Я стараюсь, но где-то что-то не получается. Думаю, мне просто нужно забить, и игра пойдет. Потому что в прошлом сезоне у меня было, что я отдал, забил, и дальше игра пошла. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу набрать форму», — рассказал футболист Legalbet.

В текущем сезоне Щетинин провел 16 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах, отметившись в них двумя голевыми передачами, при этом в одиннадцати играх РПЛ он не совершал результативных действий. В сзоне-2023/24 на его счету четыре забитых мяча и три результативных паса в 33-х проведенных встречах. Это четвертый сезон 22-летнего футболиста в составе «Ростова» на взрослом уровне.

«Ростов» после одиннадцати туров занимает девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 12 очков.