Московский клуб задолжал 1,2 млн рублей за воду

Московскую команду "Торпедо" обвинили в том, что клуб не оплатил задолженность перед поставщиком воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, футболисты и тренерский штаб команды выпили воды на 1,2 млн рублей. Поставщик предоставлял клубу бутылки с минералкой на протяжении всего сезона-2023/24, однако оплата так и не была произведена.

"[Поставщик] уверяет, что клуб буквально его кинул. Поэтому написал заявление в суд — попросил помочь вернуть 1,2 млн рублей, которые ему задолжало "Торпедо", - указано в сообщении источника.

При этом в пресс-службе команды не смогли дать объяснения тому, почему произошла такая задолженность.

Московское "Торпедо" с сезона-2023/24 выступает в Первой лиге. После 14-ти сыгранных туров турнира команда идет в лидерах, на счету "Торпедо" 26 набранных очков. Такое же количество имеет тульский "Арсенал", который расположился на второй позиции. У идущего третьим екатеринбургского "Урала" на балл меньше.

В минуты написания новости "Торпедо" играет с калининградской "Балтикой" в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Московский клуб уступает - 0:3.