"Сочи" обыграл в Кубке России ульяновскую Волгу
"Сочи" дома одолел "Волгу" из Ульяновска в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России (2:0).
Кубок России
Путь регионов. 1/16 финала
Гол: Солодаренко, 33 (аг), Барт, 89.
"Сочи": Заболотный, Сааведра (Носатый, 66), Калинов (Хежев, 73), Чирков, Литвинов, Шагиахметов, Лазарев, Бурмистров (Никитин, 66), Магаль, Шушуначев, Сафронов (Барт, 66).
"Волга": Шайхутдинов, Солодаренко, Максименков, Чупин, Жиронкин (Мурза, 75), Новиков, Ковалёв, Коробов, Минаев (Воронин, 71), Полях (Уридия, 75), Билалов (Каменщиков, 71).
Предупреждения: Шагиахметов, 38, Воронин, 75.