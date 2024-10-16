«Не надо говорить о квалификации»: в России высказались о неудаче Черчесова в Казахстане

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился размышлениями на тему того, почему у российского специалиста Станислава Черчесова пока не получается побеждать на посту главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит Vprognoze.ru.

"У Черчесова есть опыт в России, насколько он может распространяться на Казахстан… Наверное тоже в какой-то мере может. Но это совсем другое – работать в клубе и сборной. Тут говорить о квалификации тренера вообще не надо. Много таких вещей, которые должны сопутствовать твоей квалификации", - заявил Балахнин.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском "Ахмате". Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: "Ты по-французски сейчас говоришь?". После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил "оскорбляющие казахский язык фразы". В итоге российский специалист был оштрафован примерно на 150 тысяч рублей.