Погба: наши отношения с Моуринью были, как у парня с девушкой

Французский полузащитник Поль Погба поделился мнением о своих взаимоотношениях с тренером Жозе Моуринью. Погба и Моуринью работали вместе в «Манчестер Юнайтед».

«Наши отношения были как у парня и девушки, мы постоянно расставались и мирились Я не знаю, почему всё превратилось в кошмар и мы начали враждовать. Но я не начинал конфликт. Мы расходились во мнениях, как это иногда бывает между тренерами и игроками. Но я очень уважаю его», — приводит слова Погба Daily Mail.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.