Глава «Динамо» объяснил скандальную шутку Черчесова про казахский язык

Главный тренер Станислав Черчесов произнес скандальную шутку про казахский язык потому что отвечал на провокацию журналиста. Такое объяснение дал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, передает Metaratings.ru.

Комментируя решение Казахстанской федерации футбола оштрафовать Черчесова за шутку про казахский язык, он указал, что это была провокация со стороны журналиста. При этом, по словам Гаджиева, он не понимает на чем она базировалась.

«Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта — есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда. Когда тренер работает в другой стране и учит ее язык — это неплохо, но не всегда возможно», — добавил он.

Он отметил, что, если такого пункта в договоре нет, то и вопросов на этот счет быть не может. По мнению Гаджиева, ответ Черчесова был таким же «жестким», как и заданный ему вопрос.

Напомним, что после матча Лиги наций против Словении журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После данного инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы». В результате тренера оштрафовали примерно на 150 тысяч рублей.