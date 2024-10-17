Легенда МЮ поддержал Черчесова после скандала с шуткой про казахский язык

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис поддержал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова после скандала с шуткой про местный язык. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

© Евгений Биятов / РИА Новости

Канчельскис заявил, что реплика Черчесова могла задеть жителей Казахстана, однако прежде всего призвал разобраться в ситуации.

«Ему задают на казахском — он не может ответить. Это же не правильно, так?» — задался вопросом он.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал:

«Ты по-французски сейчас говоришь?».

После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране. Федерация футбола страны провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей.