Экс-футболист «Спартака» пил пиво из-за тоски по дому

Бывший нападающий московского «Спартака» Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао), рассказал, что пил пиво во время выступления за клуб. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

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Футболист заявил, что вместе с бразильскими друзьями устраивал барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивал пиво.

«Не подумайте, что мне было плохо в "Спартаке", просто я был далеко от дома» — подчеркнул он.

Маркао выступал за «Спартак» с 2000-го по 2001-й год. В составе команды он провел десять матчей и забил один мяч.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила пользу пива после матчей. Журова заявила, что ее тренер называл бокал вина лекарством, полезным для спортсменов.