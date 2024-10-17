18-летняя россиянка перейдёт в «Барселону» из «Чертаново»

Российская футболистка Яна Свистунова перейдёт в испанскую «Барселону» из московского «Чертаново». Об этом сообщил телеграм-канал «О футболе на Руси».

© Футбольная школа "Чертаново"

Отмечается, что 26 октября Яна Свистунова поедет в Испанию, где пройдёт медосмотр и начнёт тренироваться в составе испанского клуба.

Полузащитница является воспитанницей «Чертаново». В сезоне-2024 российской Суперлиги 18-летняя Яна Свистунова провела 13 матчей, в которых забила четыре мяча.

«Чертаново» занимает 11-е место в турнирной таблице российской Суперлиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.