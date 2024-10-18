Пятибратов: «Факел» отобрал у «Спартака» статус народной команды

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил «Матч ТВ», что воронежский клуб отобрал статус народной команды у «Спартака».

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После 11 туров «Факел» занимает 14‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав семь очков.

— Все привыкли, что в России народная команда — «Спартак». Можно ли сказать, что «Факел» этот статус отобрал?

— Не хочу говорить ничего против остальных клубов, но для меня — да. Это моя точка зрения и точка зрения наших болельщиков. Апофеозом для меня стал наш товарищеский матч против «Торпедо‑БелАЗ», когда пришел полный стадион. Вы можете представить, чтобы на товарищеский матч пришли восемь тысяч человек? Я такого никогда не видел. Для Воронежа, области и всей России «Факел» — народная команда, — сказал Пятибратов «Матч ТВ».

«Факел» проведет выездной матч 12‑го тура РПЛ с «Ахматом» 18 октября. Прямую трансляцию встречи смотрите с 20:05 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.