Матч между Францией и Израилем пройдёт при «чрезвычайно усиленной» системе безопасности

Префект парижской полиции Лоран Нуньес объявил о подготовке «чрезвычайно усиленной» системы безопасности для матча Лиги наций между Францией и Израилем, который состоится 14 ноября на стадионе «Стад де Франс».

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Проведение игры стало возможным только лишь при «огромной бдительности и чрезвычайно усиленной системе безопасности», заявил Лоран Нуньес, префект парижской полиции, в программе Apolline Matin. Он пояснил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке матч будет поставлен под очень пристальное наблюдение.