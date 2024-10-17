Футболисты ЦСКА и «Зенита» попали в украинскую базу «Миротворец»

Руководителей, тренеров, футболистов «ЦСКА» и «Зенита» внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за участие 14 сентября в благотворительной акции перед очной игрой 14-го тура чемпионата России. Это следует из данных украинской базы «Миротворец».

Из футболистов в базе оказались все игроки из стартовых составов клубов. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев Также туда попали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и главный тренер ЦСКА Марко Николич, передает данные из базы ТАСС.

Перед встречей, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», игроки вышли на поле с детьми из семей ветеранов СВО. Акцию провел фонд «Защитники Отечества».

Ранее во вторник, 15 октября, Министерство туризма и спорта Казахстана запросило разъяснения у Федерации футбола страны по поводу высказываний главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова.