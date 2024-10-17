Поль Погба рассказал, как вера помогала ему во время бана.

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Полузащитник «Ювентуса» успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Погба не играл с сентября 2023 года и сможет вернуться в марте следующего года.