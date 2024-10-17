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Пеп останется в «Ман Сити» с большей вероятностью, если клуб признают виновным по делу о 115 нарушениях. Гвардиола не хочет оставлять команду в трудном положении (The Athletic)

Пеп Гвардиола может остаться в «Ман Сити», если клуб проиграет суд АПЛ.

Гвардиола может остаться в «Манчестер Сити», если клуб проиграет суд АПЛ
© Sports.ru

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб из Манчестера в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Ранее появилась информация, что Гвардиола может продлить контракт с клубом на год. Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

«Тот факт, что он рассматривает возможность остаться, также должен развеять все мысли о том, что его будущее каким-либо образом связано с результатом обвинения. На самом деле, источники, знающие Гвардиолу, считают, что если «Сити» будет признан виновным и понесет суровое наказание, это повысит вероятность того, что он подпишет новый контракт с клубом. Отчасти это будет сделано из чувства неповиновения, а отчасти чтобы не оставлять клуб, который он полюбил, в трудном положении. При принятии решения для Гвардиолы будут важны такие факторы, как голод его игроков до побед и стремление тех, кто стоит выше него в иерархии, соответствовать его собственному ненасытному желанию продолжать совершенствоваться», – сообщает The Athletic.
Футбол