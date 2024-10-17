Гвардиола может остаться в «Манчестер Сити», если клуб проиграет суд АПЛ

Пеп Гвардиола может остаться в «Ман Сити», если клуб проиграет суд АПЛ.

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В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб из Манчестера в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Ранее появилась информация, что Гвардиола может продлить контракт с клубом на год. Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.