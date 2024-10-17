Полузащитник сборной России Глебов высказался о товарищеском матче с Сирией

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался относительно проведения товарищеского матча между сборными России и Сирии. Ранее главный тренер национальной команды России Валерий Карпин рассказал, что россияне могут сыграть с сирийцами в ноябре, позднее эту информацию подтвердил директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.

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— Карпин анонсировал, что в ноябре сборная сыграет с Сирией. Как вам соперник?

— Если договорятся люди — кайф! С Кубой играли в Волгограде, атмосфера была сумасшедшая. Вспоминаю, достаточно холодно было тогда, но на предыгровую тренировку пришло очень много людей. Видно было, что сборная нужна и интересна. Нужно больше делать акцент не на том, с кем сборная играет, а на том, что для людей в регионах это праздник, — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.