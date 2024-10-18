Дзюба получил травму

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не смог доиграть матч против своего бывшего клуба "Зенита".

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В пятницу в стартовом матче 12-го тура РПЛ тольяттинский "Акрон" в Самаре принимал действующего чемпиона страны "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В стартовом составе тольяттинцев на поле вышел бывший футболист "Зенита" Артем Дзюба. Но на 9-й минуте встречи он был заменен - форвард покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Вместо Дзюбы на поле вышел Жилсон Беншимол.

36-летний российский форвард выступал за "Зенит" с 2015 до 2022 год и стал автором 108 мячей в 249-ти матчах. Вместе с этим клубом он четыре раза становился чемпионом России.