Министр спорта Казахстана назвал неудачной шутку Черчесова про казахский язык

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов заявил в своих соцсетях, что шутка главного тренера казахстанской сборной Станислава Черчесова про казахский язык является неудачной, но призвал оценивать специалиста по работе.

«Шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Однако задача Черчесова — вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его прежде всего по работе». — написал Мырзабосынов.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.