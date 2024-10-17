Черданцев встал на защиту Черчесова

Георгий Черданцев прокомментировал инцидент с участием Станислава Черчесова.

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После матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.