Нападающий «Зенита» Глушенков обменялся футболками с Шиншиллой

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обменялся футболками с нападающей женской команды сине-бело-голубых Присцилой Шиншиллой.

© Чемпионат.com

Шиншилла — коста-риканская футболистка, нападающая российского клуба «Зенит» и сборной Коста-Рики. За сине-бело-голубых 23-летняя футболистка выступает с 2024 года. Ранее в своей карьере она представляла мексиканскую «Пачуку» и шотландский «Глазго Сити».

© Соцсети

Максим Глушенков стал игроком сине-бело-голубых в летнее трансферное окно — 2024. Российский футболист подписал контракт до конца июня 2028 года. В 10 матчах этого сезона 24-летний Максим забил девять голов и сделал одну результативную передачу.