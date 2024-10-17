Мостовой посоветовал Черчесову высказываться аккуратнее

Мостовой о шутке Черчесова про казахский язык: «Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем. У Казахстана в четырех матчах ноль забитых – стоит аккуратнее высказываться»
Александр Мостовой посоветовал Станиславу Черчесову высказываться аккуратнее.
После поражения Казахстана от Словении в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.
«Думаю, скорее всего, ему стоит аккуратнее высказываться. Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем. Когда команда выигрывает, тебя все обнимают, целуют во все места, а как только проигрываешь… А у Казахстана в четырех матчах ноль забитых, поэтому, конечно, нужно быть аккуратнее», – сказал бывший игрок сборной России.
Черданцев о Черчесове в сборной Казахстана: «Сейчас там идет раскачивание лодки, общего мнения по его назначению нет. В такой ситуации сложно работать, нужна поддержка»
Юлия Липницкая родила второго ребенка («Спорт-Экспресс»)
Мостовой о шутке Черчесова про казахский язык: «Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем. У Казахстана в четырех матчах ноль забитых – стоит аккуратнее высказываться»