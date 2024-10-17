Месси высказался об участии в чемпионате мира 2026 года

Футболист американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Мессии прокомментировал свое возможное участие на чемпионате мира 2026 года.

«Всё происходит неожиданно. Я не опережаю события. Когда придёт время, всё будет видно. Не люблю торопить события. Надеюсь, я смогу продолжать выступать на этом уровне», - заявил Месси «Marca».

На последнем чемпионате мира в Катаре Лионель Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем турнира, переиграв в финале французскую команду.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

37-летний вингер перешел в «Интер Майами» 15 июня 2023 года из французского «ПСЖ». Соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В сезоне 2024 года Месси провел 18 матчей в «МЛС», забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

Рыночная стоимость аргентинского вингера оценивается в 25 миллионов евро.