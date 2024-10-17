Ямаль, Гарначо, Гюлер, Эндрик – в списке претендентов на приз Golden Boy
Авторитетное итальянское издание Tuttosport в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовало список из 25 претендентов на приз Golden Boy, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе.
Список претендентов на награду Golden Boy — 2024:
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Жоау Невеш («ПСЖ»);
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»);
- Пау Кубарси («Барселона»);
- Савио («Манчестер Сити»);
- Рико Льюис («Манчестер Сити»);
- Александар Павлович («Бавария»);
- Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
- Йоррел Хато («Аякс»);
- Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд);
- Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»);
- Кенан Йылдыз («Ювентус»);
- Кристиан Москера («Валенсия»);
- Адам Уортон («Кристал Пэлас»);
- Арда Гюлер («Реал» Мадрид);
- Матис Тель («Бавария»);
- Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»);
- Самуэль Омородион («Порту»);
- Вильсон Одобер («Тоттенхэм»);
- Андреас Шельдеруп («Бенфика»);
- Эндрик («Реал» Мадрид);
- Элисс Бен-Сегир («Монако»);
- Самюэль Мбангула («Ювентус»).