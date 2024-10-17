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Ямаль, Гарначо, Гюлер, Эндрик – в списке претендентов на приз Golden Boy

Авторитетное итальянское издание Tuttosport в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовало список из 25 претендентов на приз Golden Boy, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе.

Ямаль, Гарначо, Гюлер, Эндрик – в списке претендентов на приз Golden Boy
© globallookpress.com

Список претендентов на награду Golden Boy — 2024:

  1. Ламин Ямаль («Барселона»);
  2. Жоау Невеш («ПСЖ»);
  3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
  4. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»);
  5. Пау Кубарси («Барселона»);
  6. Савио («Манчестер Сити»);
  7. Рико Льюис («Манчестер Сити»);
  8. Александар Павлович («Бавария»);
  9. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
  10. Йоррел Хато («Аякс»);
  11. Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд);
  12. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»);
  13. Кенан Йылдыз («Ювентус»);
  14. Кристиан Москера («Валенсия»);
  15. Адам Уортон («Кристал Пэлас»);
  16. Арда Гюлер («Реал» Мадрид);
  17. Матис Тель («Бавария»);
  18. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
  19. Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»);
  20. Самуэль Омородион («Порту»);
  21. Вильсон Одобер («Тоттенхэм»);
  22. Андреас Шельдеруп («Бенфика»);
  23. Эндрик («Реал» Мадрид);
  24. Элисс Бен-Сегир («Монако»);
  25. Самюэль Мбангула («Ювентус»).
Футбол