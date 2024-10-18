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Ротенберг: СКА хочет играть так же, как Андрей Аршавин

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, как должны играть его подопечные.

Ротенберг: СКА хочет играть так же, как Андрей Аршавин
© Чемпионат.com

«Если в целом взять нашу игру, стабильность – признак мастерства. Как в футболе Аршавин забил четыре гола в Ливерпуле, играя за «Арсенал», на «Энфилде».

Как Аршавин забивает четыре мяча в ворота «Ливерпуля» – мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», — сказал Ротенберг в ходе пресс-конференции.

Напомним, в следующем матче санкт-петербургский СКА сыграет на выезде с подмосковным «Витязем» 21 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Футбол
Роман Ротенберг
Андрей Аршавин
СКА