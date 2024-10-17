«Барселона» перевела €1 млн мнимому агенту Левандовского

Руководство ФК «Барселона» перечислило €1 млн мошеннику, который выдал себя за агента нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского Пини Захави. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что «Барселона» перечислила деньги в счёт сделки с агентом, однако банк, осуществляющий операцию, заблокировал транзакцию и вернул средства обратно.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €15 млн.

Напомним, что в нынешнем сезоне 36-летний Левандовский принял участие в 11 матчах. В его активе 12 голов и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.