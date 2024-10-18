Экс-защитник «Мальорки»: Захарян — очень элегантный футболист

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, ранее выступавший за испанскую «Мальорку», высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне. Футболист летом 2023 года перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

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«Конечно, я помню Арсена. Я несколько раз играл против него за «Мальорку». Захарян — очень элегантный футболист с великолепной техникой», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».