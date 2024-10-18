Месси отреагировал на приз самому титулованному футболисту в истории

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал получение награды самому титулованному футболисту в истории.

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«Спасибо за это признание. И огромное спасибо всем людям, которые сопровождали меня в каждый момент, как на поле, так и за его пределами. Как я всегда говорил, ни один из выигранных мною титулов не смог бы выиграть без тех, кто меня поддерживает, и без моих товарищей по команде, как в сборной, так и в клубах, где я был», — написал Месси в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 18 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года. В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.