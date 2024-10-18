Аршавин высказался о взаимодействии футболистов со СМИ

Экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о важности взаимодействия футболистов со СМИ. По его мнению, нужно искать компромисс, при котором игроки станут охотнее общаться с журналистами. При этом важно учитывать персоналии: одному спортсмену легко общаться и давать интервью, а другому — сложно.

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